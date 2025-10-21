    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Heute am 21.10.2025: Infineon Technologies Aktie im Rampenlicht

    Am 21.10.2025 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,09 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Infineon Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +7,59 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,72 %
    1 Monat +2,29 %
    3 Monate -10,42 %
    1 Jahr +10,39 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,82 Mrd.EUR wert.

    Dax setzt sich von 24.000 Punkten ab


    Robuste Quartalsbilanzen und Ausblicke von US-Unternehmen haben am Dienstag neben einigen Einzelwerten auch den deutschen Gesamtmarkt angetrieben. Die Ergebnisse stimmten die Anleger mutig für die Berichtssaison, die in diesen Tagen zunächst in den …

    Tech-Boom: TecDAX und Dow Jones führen die Gewinnerliste an!


    Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Besonders der TecDAX und der Dow Jones stechen mit starken Zuwächsen hervor, während der DAX und MDAX ebenfalls leicht zulegen.

    Dax legt zu - MTU und Infineon gefragt


    Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.330 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem zunächst leichten …

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


