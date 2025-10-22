    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Dank KI und Pharmaboom: So kommt Merck wieder auf die Beine

    Nach Jahren der Flaute soll bei Merck wieder Schwung in die Geschäfte kommen. Auch die Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder Schwung aufgenommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck erwartet ab 2025 Umsatzwachstum in allen Sparten.
    • Analyst Raval bestätigt "Kaufen"-Votum, Kursziel 171 Euro.
    • Turnaround durch steigende Bestellungen und Trends.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Wie die Analysten von Baader Research in einem neuen Report zur Aktie schreiben, könnte der deutsche Wissenschafts- und Technologiekonzern ab 2025 in allen drei Sparten – Life Science, Healthcare und Electronics – wieder an Fahrt gewinnen. Analyst Abhishek Raval bestätigt sein "Kaufen"-Votum für die Aktie.

    "Man sollte Mercks Überlebensinstinkt und seine Fähigkeiten im Portfoliomanagement würdigen, da das Unternehmen sein Portfolio im Laufe der Jahre immer wieder umgestaltet und neu belebt hat", schreibt Raval. Sein Kursziel für die Aktie liegt mit 171 Euro rund 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Merck

    ISIN:DE0006599905WKN:659990

    In den vergangenen fünf Jahren war die Pandemie zunächst ein Turbo für die Darmstädter, dann ein Bremsklotz. Der Sonderboom in der Life-Science-Sparte durch Impfstoffproduktion brach ein, während die Nachfrage nach Halbleiterprodukten mit dem Ende des Homeoffice-Trends ebenfalls einbrach.

    Zwischen 2022 und 2024 sanken Umsatz und operativer Gewinn um rund 5 bzw. 16 Prozent. Parallel kämpfte der Gesundheitsbereich mit Rückschlägen in der Krebs- und Neurowirkstoffforschung sowie mit regulatorischen Problemen in China – der Börsenwert halbierte sich seit Ende 2021.

    Doch der Turnaround scheint in Sicht. Für 2025 erwartet Merck ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent. Treiber sind wieder steigende Bestellungen in der Life-Science-Sparte und starke Absatztrends bei Krebsmedikamenten wie Erbitux oder dem MS-Mittel Mavenclad.

    In der Elektroniksparte dürfte die Erholung 2026 einsetzen. "Die Elektronikbranche dürfte eine starke Nachfrage nach immer weitergehender Miniaturisierung elektronischer Schaltkreise sowie eine zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und Halbleitern erleben, neben anderen Trends", schreibt der Analyst.

    Er sieht zudem Rückenwind durch sinkende Zinsen, neue Biotech-Finanzierungen und den US-Trend zur heimischen Pharma-Produktion. Mercks Fokus auf Antikörper-Wirkstoffe (ADC) und seltene Krankheiten – verstärkt durch die Übernahme von SpringWorks – eröffnet laut der Studie Wachstumschancen im zweistelligen Prozentbereich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Redakteur Julian Schick
