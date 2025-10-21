    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nato-Generalsekretär reist überraschend zu Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Überraschendes Treffen Rutte-Trump in Washington.
    • Trump will Ukraine-Krieg mit Putin beenden.
    • Ukraine hofft auf verstärkte US-Waffenhilfe.

    BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nato hat überraschend ein Treffen zwischen Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump angekündigt. Rutte werde dazu an diesem Mittwoch in Washington sein, kündigte Sprecherin Allison Hart an. Das Gespräch solle am späten Nachmittag stattfinden, hieß es. Pressetermine seien nicht geplant.

    Als Hintergrund des Treffens gelten die aktuellen Bemühungen Trumps um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Dazu hatte dieser jüngst erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und danach auch ein baldiges Treffen mit dem Kreml-Chef in Budapest in Aussicht gestellt. Am Dienstag berichteten allerdings US-Medien, dass die Planungen für das Treffen schon wieder auf Eis lägen oder sich zumindest verzögerten.

    Die Ukraine hofft, dass Trump im Fall eines mangelnden Entgegenkommens Putins seine Unterstützung für die Ukraine wieder verstärkt und auch eine Freigabe für den Verkauf von in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land erteilt. "Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden", betonte Staatschef Wolodymyr Selenskyj in einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft.

    Um die politische und militärische Hilfe für die Ukraine soll es am Freitag auch bei Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen unter der Leitung des britischen Premierministers Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gehen. An den Gesprächen der Ukraine-Unterstützergruppe nimmt in der Regel auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte teil./aha/DP/he






    dpa-AFX
