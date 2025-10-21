Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit
- Netflix-Umsatz steigt um 17% auf 11,51 Mrd. USD.
- Gewinn verfehlt Erwartungen, bei 5,87 USD pro Aktie.
- Steuerstreit in Brasilien bremst Gewinnentwicklung.
LOS GATOS (dpa-AFX) -Das Geschäft des Videostreaming-Marktführers Netflix wächst weiterhin schnell - ein Steuerstreit in Brasilien hat aber die Gewinnentwicklung gebremst. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Netflix nennt inzwischen keine Abonnenten-Zahlen mehr, deswegen ist das der zentrale Indikator für das Geschäftswachstum.
Beim Gewinn verfehlte Netflix allerdings die Analysten-Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 5,87 Dollar, während an der Börse im Schnitt gut ein Dollar mehr erwartet worden war. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um fünf Prozent. Netflix verwies zur Begründung auf eine noch andauernde Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden in Brasilien. Man rechne allerdings nicht mit Folgen für spätere Ergebnisse. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar.
Netflix punktete bei den Zuschauern im vergangenen Quartal unter anderem mit dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters". Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 1.021 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 430,62 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.436,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.390,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +36,99 %/+49,31 % bedeutet.
