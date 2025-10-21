    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix-Umsatz steigt um 17% auf 11,51 Mrd. USD.
    • Gewinn verfehlt Erwartungen, bei 5,87 USD pro Aktie.
    • Steuerstreit in Brasilien bremst Gewinnentwicklung.
    Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit
    Foto: Netflix

    LOS GATOS (dpa-AFX) -Das Geschäft des Videostreaming-Marktführers Netflix wächst weiterhin schnell - ein Steuerstreit in Brasilien hat aber die Gewinnentwicklung gebremst. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Netflix nennt inzwischen keine Abonnenten-Zahlen mehr, deswegen ist das der zentrale Indikator für das Geschäftswachstum.

    Beim Gewinn verfehlte Netflix allerdings die Analysten-Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 5,87 Dollar, während an der Börse im Schnitt gut ein Dollar mehr erwartet worden war. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um fünf Prozent. Netflix verwies zur Begründung auf eine noch andauernde Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden in Brasilien. Man rechne allerdings nicht mit Folgen für spätere Ergebnisse. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    1.140,00€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.301,48€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 9,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Netflix punktete bei den Zuschauern im vergangenen Quartal unter anderem mit dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters". Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen./so/DP/he

    Netflix

    -4,58 %
    +2,34 %
    +1,79 %
    +2,43 %
    +62,24 %
    +362,08 %
    +147,78 %
    +1.145,86 %
    +6.955,82 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 1.021 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 430,62 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.436,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.390,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +36,99 %/+49,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit Das Geschäft des Videostreaming-Marktführers Netflix wächst weiterhin schnell - ein Steuerstreit in Brasilien hat aber die Gewinnentwicklung gebremst. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden …