TeamViewer SE Unveils Q3 2025 Results & Updates FY Guidance
TeamViewer's Q3 2025 results paint a picture of steady growth and strategic recalibration, with revenues climbing and future projections adjusting to market dynamics.
- TeamViewer reported Q3 2025 revenue of €192.0 million, a 4% year-over-year increase.
- Annual Recurring Revenue (ARR) for Q3 2025 was €756.8 million, also up 4% year-over-year.
- The FY 2025 pro forma guidance for total ARR has been revised to €780 million - €800 million, down from €815 million - €840 million.
- Full-year revenue is still expected to fall within the original guidance range of €778 million - €797 million, but at the lower end.
- The Adjusted EBITDA margin guidance has been increased to around 44%, up from 43%, due to effective cost management.
- Preliminary expectations for 2026 revenue growth have been adjusted to 2% - 6% year-over-year, estimating revenue between €790 million - €825 million, down from €850 million - €870 million.
