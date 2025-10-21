TeamViewer enthüllt Q3 2025 Ergebnisse: Prognose wird angepasst!
TeamViewer zeigt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 192 Mio. EUR und einem ARR von 756,8 Mio. EUR trotz Herausforderungen eine stabile Performance.
Foto: Stefan Puchner - dpa
- TeamViewer erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 192,0 Mio. EUR und einen Annual Recurring Revenue (ARR) von 756,8 Mio. EUR, jeweils um 4% währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
- Die Pro-forma-Jahresprognose 2025 wurde angepasst: Der ARR wird nun im Bereich von 780 Mio. EUR – 800 Mio. EUR erwartet, statt zuvor 815 Mio. EUR – 840 Mio. EUR.
- Trotz des Rückgangs im ARR wird ein Gesamtjahresumsatz am unteren Ende der ursprünglichen Prognosespanne von 778 Mio. EUR – 797 Mio. EUR erwartet.
- Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf rund 44% angehoben, basierend auf konsequentem Kostenmanagement.
- Das Management plant, das ARR-Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus zu beschleunigen, erwartet jedoch aufgrund der reduzierten ARR-Erwartungen für 2025 ein Umsatzwachstum von 2 – 6% im Jahr 2026.
- Die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie der weitere Ausblick für die Jahre 2027-2029 werden mit der Veröffentlichung der Q4-/FY-2025-Ergebnisse bekannt gegeben.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Ergebnis und Analyst Call, bei TeamViewer ist am 04.11.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.175,50PKT (-0,32 %).
