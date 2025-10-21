Northern Data: Neues Update für Geschäft und Kapitalmarkt!
Northern Data AG erlebt einen goldenen Oktober: Mit einer beeindruckenden GPU-Nachfrage und strategischen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Cloud- und HPC-Entwicklung.
- Northern Data AG verzeichnet im Oktober eine starke Kundennachfrage mit einer GPU-Zuweisung von 70 % und über 15.000 zugewiesenen GPUs.
- Die erwartete monatliche Umsatz-Run-Rate des Cloud-Geschäfts liegt im 4. Quartal 2025 zwischen 10 und 15 Millionen Euro.
- Eine Exklusivitätsvereinbarung wurde mit einem globalen Infrastruktur-Asset-Management-Unternehmen zur Entwicklung von HPC-Kapazitäten von bis zu 600 MW in Corpus Christi getroffen.
- Northern Data verfolgt aktiv Liquiditätsmanagement durch den Verkauf von Peak Mining und Kostensenkungsmaßnahmen, die jährliche Einsparungen von 15 bis 20 Millionen Euro bringen.
- Der vorläufige Umsatz für das dritte Quartal 2025 beträgt 33 Millionen Euro, wobei der Mining-Umsatz um 118 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.
- Die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde zurückgezogen, während strategische Transaktionen und Marktpreisdynamiken geprüft werden.
