    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthern Data AktievorwärtsNachrichten zu Northern Data
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Northern Data: Neues Update für Geschäft und Kapitalmarkt!

    Northern Data AG erlebt einen goldenen Oktober: Mit einer beeindruckenden GPU-Nachfrage und strategischen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Cloud- und HPC-Entwicklung.

    Northern Data: Neues Update für Geschäft und Kapitalmarkt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Northern Data AG verzeichnet im Oktober eine starke Kundennachfrage mit einer GPU-Zuweisung von 70 % und über 15.000 zugewiesenen GPUs.
    • Die erwartete monatliche Umsatz-Run-Rate des Cloud-Geschäfts liegt im 4. Quartal 2025 zwischen 10 und 15 Millionen Euro.
    • Eine Exklusivitätsvereinbarung wurde mit einem globalen Infrastruktur-Asset-Management-Unternehmen zur Entwicklung von HPC-Kapazitäten von bis zu 600 MW in Corpus Christi getroffen.
    • Northern Data verfolgt aktiv Liquiditätsmanagement durch den Verkauf von Peak Mining und Kostensenkungsmaßnahmen, die jährliche Einsparungen von 15 bis 20 Millionen Euro bringen.
    • Der vorläufige Umsatz für das dritte Quartal 2025 beträgt 33 Millionen Euro, wobei der Mining-Umsatz um 118 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.
    • Die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde zurückgezogen, während strategische Transaktionen und Marktpreisdynamiken geprüft werden.


    Northern Data

    -6,04 %
    -14,30 %
    -15,21 %
    -35,95 %
    -53,38 %
    +76,69 %
    -70,28 %
    +286,78 %
    ISIN:DE000A0SMU87WKN:A0SMU8





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Northern Data: Neues Update für Geschäft und Kapitalmarkt! Northern Data AG erlebt einen goldenen Oktober: Mit einer beeindruckenden GPU-Nachfrage und strategischen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Cloud- und HPC-Entwicklung.