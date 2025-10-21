Teamviewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
- Teamviewer senkt Umsatzprognose für 2025 deutlich.
- 2026 erwartet Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent.
- Ebitda-Marge 2023 verbessert durch Kosteneinsparungen.
GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr. Der Umsatz dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.
Begünstigt durch Kosteneinsparungen erwartet Teamviewer im laufenden Jahr hingegen mit rund 44 Prozent eine um einen Prozentpunkt besser ausfallende Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als zuvor.
Im dritten Quartal legte der Umsatz auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 8,48 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +41,51 %/+100,47 % bedeutet.
Ich lese schon seit langem im Forum und will mich vor allem bei den Posts von JBelfort bedanken, der hier sehr konstruktive Insights liefert.
Teamviewer, für mich die Enttäuschung schlechthin. Seit über 10 Jahren hier investiert, bei 9,41 € die Notbremse gezogen und nun nur noch mit 600 Stück drin. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier hoch rein gegangen und dann maßlos enttäuscht wurde. Erst die exorbitant dämlich hohen Werbeverträge (glauben die von TV, dass der Fußballfan jetzt einen Premium Vertrag mit TV abschließt, weil seine Fußballmannschaft gewonnen hat?). Diese unsägliche Formel 1 Werbung. Stehen die Marketingtypen bei TV unter Drogen, ist da die Generation Z am Werk? Das kann sich eine Brauerei leisten, die jede Bevölkerungsschicht bedient, aber doch nicht so ein hochspezialisierter Betrieb wie TV. Bei solchen Aktionen der jüngeren Generation wird mir wirklich Angst und Bange. Wie bescheuert sind die eigentlich? Den Deal mit A1 kann ich nicht wirklich bewerten, andere können das wohl besser, weswegen der Kurs nun dort steht, wo er steht.
Oliver Steil: Gut, sehr gut sogar
