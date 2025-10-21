    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Teamviewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer senkt Umsatzprognose für 2025 deutlich.
    • 2026 erwartet Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent.
    • Ebitda-Marge 2023 verbessert durch Kosteneinsparungen.
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr. Der Umsatz dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

    Begünstigt durch Kosteneinsparungen erwartet Teamviewer im laufenden Jahr hingegen mit rund 44 Prozent eine um einen Prozentpunkt besser ausfallende Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als zuvor.

    Im dritten Quartal legte der Umsatz auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent./he


    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

