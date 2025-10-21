Teamviewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Ich lese schon seit langem im Forum und will mich vor allem bei den Posts von JBelfort bedanken, der hier sehr konstruktive Insights liefert.





Da teamviewer aktuell so niedrig bewertet wird (auf Sicht Cash flow und kgv), versuche ich oft nachzuvollziehen warum den Zukunftsperspektiven des Managements so wenig geglaubt wird.





Das Risiko von KI ist dabei sehr schwer einzuschätzen. Niemand weiß wo KI in 3-10 Jahren stehen wird und was bspw. mit AGI dann möglich wäre.

Für viele Firmen kann KI dabei viele Vorteile mitbringen aber auch genauso zum Existenzrisiko werden. Wenn man Software viel einfacher bauen kann, könnte teamviewer bspw. Wahnsinnig Kosten / Mitarbeiter sparen in der eigenen Entwicklung. Gleichzeitig kann Software aber einfacher von möglichen Konkurrenten erstellt werden.

Wobei man hier auch sagen muss, dass mir von KI entwickelte Software alleine auch nicht viel bringt. Auch bei Softwarefirmen ist die Exekution oft das wichtigste, also Vertrieb, Partnerschaften, Brand etc. Sind Genauso wichtig wie die gebaute Software.





Das KI viele IT Probleme von alleine lösen kann, wird bestimmt auch so sein. Andererseits wird KI genauso viele IT Probleme erzeugen.

Gerade in Zeiten von AI sollten die IT-Budgets von Unternehmen stark steigen. Die IT von vielen Unternehmen wird sich weiter sehr umkrempeln. Hier sollte also kurzfristig zumindest der Bedarf für IT Service steigen. Auch KI wird dann zukünftig vermutlich viele Bugs erzeugen etc.

Alleine wenn man betrachtet wie KI die Anzahl automater Geräte steigern kann, sollten viele Potentiale für teamviewer und remote Zugriff entstehen.

Autonome Autos, LKWs, Roboter, Züge - alles Anwendungsfälle wo teamviewer bestimmt Lösungen bieten kann.





Abgesehen von KI kann ich mir vorstellen dass vor allem eine Verschlechterung der Lage im SMB Bereich bei Teamviewer schnell zu Umsatzrückgang führen kann.

Auf Reddit habe ich einige Beiträge dazu gelesen wie teuer teamviewer im Vergleich zu anderen Anbietern sein kann und das dort viele schon gewechselt sind oder dies vorhaben. Durch dreiste Vertragsverlängerung etc. Hat teamviewer bei vielen auch einen sehr schlechten Ruf.

Andererseits sind die Bewertungen auf Trustpilot etc. Ja sehr gut.





Meine Befürchtung wäre trotzdem das teamviewer gerade noch Umsatz erhöhen kann mit Preiserhöhungen für die Lizenzen, dabei langfristig aber einen immer schlechten Ruf und weniger Kunden haben wird.



















