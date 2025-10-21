Bizcap nimmt 8fig in sein globales Portfolio auf, um die Wachstumsfinanzierung zu beschleunigen

Das 2020 gegründete Unternehmen 8fig hat mehr als 500 Millionen US-Dollar an Finanzierungen für Online-Händler bereitgestellt und sein bahnbrechendes „AI CFO"-Tool entwickelt, mit dem kleine Unternehmen zuverlässig planen, Prognosen erstellen und skalieren können.

LONDON, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap ist stolz darauf, gemeinsam mit seiner US-Tochter NewCo Capital Group die Übernahme von 8fig bekannt zu geben, die damit Teil der Bizcap Group wird. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansion des Fintech-Unternehmens und seiner Führungsrolle bei der technologiebasierten Unternehmensfinanzierung.

Durch den Beitritt zum globalen Ökosystem von Bizcap behält 8fig seine Unabhängigkeit unter seiner bestehenden Marke und Führung und erhält gleichzeitig Zugang zu Bizcaps Kapitalstärke, globaler Reichweite und operativer Expertise. Für Bizcap unterstreicht die Partnerschaft seine Stärke bei der Integration von wachstumsstarken Fintechs und stärkt seine weltweite Führungsposition bei der Kreditvergabe an Nichtbanken.

Albert Gahfi, Mitbegründer und Co-CEO von Bizcap Global, sagte, dass die Vision von 8fig für E-Commerce-Innovationen mit der Mission von Bizcap übereinstimmt, kleine Unternehmen mit Werkzeugen und Kapital für ihr Wachstum zu unterstützen.

„Wir sind nicht nur von der Technologie von 8fig beeindruckt, sondern auch von der Art und Weise, wie das Unternehmen aufgebaut ist – mit einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse, Anpassungsfähigkeit und langfristigen Erfolg", sagte er.

„8fig verfügt über die richtige Plattform, die richtigen Mitarbeiter und die richtige Einstellung, um eine globale Wirkung zu erzielen, und wir freuen uns, diese Stärken mit der Reichweite und dem Know-how von Bizcap zu kombinieren, um unser Produktangebot zu erweitern und die Marktdurchdringung zu beschleunigen."

Ein globales Ökosystem für Wachstum

Bizcap und seine Tochtergesellschaften haben weltweit mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bereitgestellt. Bizcap ist in Australien, Neuseeland, Singapur, den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Europa tätig und plant eine Expansion nach Mexiko, um seine Produktpalette, einschließlich seines Kreditangebots, zu erweitern.