    Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Edelmetalle waren in den letzten Wochen nicht zu bremsen. Zu einem explosiven Nachzügler der Rally könnte schon bald Power Metallic Mines werden. Dafür gibt es gute Gründe. Dies hat zuletzt auch der CEO …

    KURSEXPLOSION bei Rohstoff-Perle!? Nordex, Aurubis, Salzgitter, Power Metallic Mines Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Edelmetalle waren in den letzten Wochen nicht zu bremsen. Zu einem explosiven Nachzügler der Rally könnte schon bald Power Metallic Mines werden. Dafür gibt es gute Gründe. Dies hat zuletzt auch der CEO verdeutlicht. Bei Aurubis scheint die Rally erst mal vorbei zu sein. Analysten sind skeptisch und der Großaktionär versilbert seine Aktien – wenn auch auf einem ungewöhnlichen Weg. Jetzt also auch verkaufen? Ungewöhnlich positiv lief es in den vergangenen Monaten für Nordex. Von einer Flaute im Windgeschäft ist derzeit nichts zu spüren. Was sagen Analysten nach dem jüngsten Auftragseingang?

    Verfasst von ESG Aktien
