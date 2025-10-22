Fortsetzung des 22-jährigen Erbes in Wissenschaft und Innovation

In seiner Eröffnungsrede drückte Professor Kenneth Young, Vorsitzender des Shaw Prize Council, seine tiefe Trauer über den Tod von Professor Chen-ning Yang, einem Gründungsmitglied des Shaw Prize, aus. Professor Young hob die entscheidende Rolle von Professor Yang bei der Gestaltung des Preises seit seiner Gründung sowie seinen tiefgreifenden Einfluss auf dessen Entwicklung und weltweite Bekanntheit hervor. Im Namen der Shaw Prize Foundation sprach Professor Young der Familie, den Freunden und der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft von Professor Yang sein tief empfundenes Beileid aus.

HONGKONG, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Shaw Prize hat heute im Rahmen der Preisverleihungszeremonie 2025 im Grand Hall des Hong Kong Convention and Exhibition Centre seine Auszeichnungen an vier Shaw-Preisträger 2025 verliehen. Rund 600 Gäste aus verschiedenen Bereichen nahmen an der Veranstaltung teil.

Die Shaw-Preisträger 2025, Professor John Richard Bond, Professor George Efstathiou, Professor Wolfgang Baumeister und Professor Kenji Fukaya, erhielten ihre Auszeichnungen anschließend von Professor Reinhard Genzel, dem Vorsitzenden der Jury. Jeder Shaw Prize ist außerdem mit 1,2 Mio. USD dotiert.

Die Professoren Bond und Efstathiou, die für ihre Studien zu Fluktuationen im kosmischen Mikrowellenhintergrund bekannt sind, erinnerten sich an ihre jahrzehntelange Freundschaft und Zusammenarbeit. Sie würdigten ihre persönlichen und intellektuellen Verbindungen sowie das globale Netzwerk von Mitarbeitern, das ihre Arbeit geprägt hat.

In seiner Dankesrede blickte Professor Baumeister, der für seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der kryogenen Elektronentomographie bekannt ist, auf seinen Weg zur Visualisierung zellulärer Strukturen in ihrer natürlichen Umgebung zurück, betonte den kooperativen Charakter wissenschaftlicher Durchbrüche und sprach sich für eine Wissenschaft ohne Grenzen aus.

Professor Fukaya, dessen Arbeit sich über Riemannsche Geometrie, symplektische Geometrie und Eichtheorie erstreckt, reflektierte über die einsame Natur mathematischer Arbeit und die seltene, aber bedeutungsvolle Anerkennung, die sie mit sich bringt. Er bedankte sich herzlich bei seinen Mitarbeitern und seiner Familie für ihre unerschütterliche Unterstützung während seiner gesamten mathematischen Laufbahn.

