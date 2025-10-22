Malaysia erweitert den Einsatz von BlackBerry Secure Communications für das 46. und 47. ASEAN-Gipfeltreffen

Malaysia modernisiert mobile Befehls- und Kontrollsysteme und sichert Sprach- und Nachrichtenübermittlung für die behördenübergreifende Koordination mit BlackBerry AtHoc und BlackBerry SecuSUITE

Kuala Lumpur, MY / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) gab heute bekannt, dass Malaysia BlackBerry AtHoc und BlackBerry SecuSUITE einsetzt, um während der ASEAN Summit-Veranstaltungen im Jahr 2025 eine sichere Kommunikation zu gewährleisten und Menschen zu schützen, darunter der 46. ASEAN Summit, der im Mai stattfand, und der 47. ASEAN Summit, der vom 26. bis 28. Oktober in Kuala Lumpur stattfinden wird.

Bildnachweis: Außenministerium, Malaysia.

Die ASEAN-Gipfeltreffen gehören zu den komplexesten diplomatischen Veranstaltungen in der Region, bei denen an mehr als 500 Treffen Tausende von Mitarbeitern mehrerer Regierungsbehörden teilnehmen. Die Gipfeltreffen werden vom malaysischen Außenministerium über das Main Logistics Secretariat (SILA) der ASEAN koordiniert und bringen Staatschefs, Minister und Beamte aus den ASEAN-Mitgliedsländern sowie wichtigen Partnerländern aus Amerika, Europa, Afrika und Asien zusammen.

Bildnachweis: Außenministerium, Malaysia.

Nach dem erfolgreichen Einsatz beim 46. Gipfeltreffen hat SILA die Nutzung der sicheren Kommunikationsplattform von BlackBerry ausgeweitet, um die Kommando- und Kontrollvorgänge sowohl innerhalb des Einsatzzentrums des Gipfeltreffens als auch unterwegs zu schützen. Da böswillige Akteure zunehmend über fortschrittliche Signalaufklärungsfähigkeiten verfügen, ist der Schutz der Mobilkommunikation wichtiger denn je.

BlackBerry AtHoc, eine Plattform für die Verwaltung kritischer Ereignisse, kombiniert sichere Notfallbenachrichtigungen mit Tools zur Reaktion auf Vorfälle, um eine mobile Koordination in Echtzeit über Behörden hinweg zu ermöglichen. BlackBerry SecuSUITE, eine NATO-zertifizierte, sichere Sprach- und Messaging-Lösung für militärische Zwecke, schützt vertrauliche Gespräche vor Abhören und Spionage, die auf Mobilkommunikation abzielen.

Bildnachweis: Außenministerium, Malaysia.

Seine Exzellenz Raja Saifful Ridzuwan Raja Kamaruddin, Head of SILA, erklärte: „Rund 80 % unserer behördenübergreifenden Kommunikation ist geschützt – und ein Teil davon ist streng vertraulich und steht in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit von Staatsoberhäuptern und Beamten. Mit BlackBerry haben wir eine verschlüsselte, offene Kommunikationsplattform gefunden, die vertrauliche Informationen schützt und gleichzeitig die Koordination verbessert.“