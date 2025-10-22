FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Putin in Budapest:

"(.) der Tagungsort Budapest ist eine schamlose Provokation, in diesem Fall der EU, mit Ausnahme Ungarns natürlich. Trump und Putin belohnen und unterstützen damit den um die Machterhaltung kämpfenden Orbán, in dem beide Präsidenten mindestens einen Halbbruder im Geiste sehen. (.) Orbáns Illoyalität und Blockadepolitik müssen von den anderen Europäern viel entschiedener als bisher sanktioniert werden - auch um den Ungarn zu verdeutlichen, dass sie bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr vor einer Entscheidung stehen zwischen Ost und West, Demokratie und Diktatur. Die Ukraine hat sich hier klar entschieden - das ist der Grund für Putins Überfall - und muss daher vom Westen maximal unterstützt werden. Dringend müssen die Europäer wieder mit Trump reden, um Putins Propagandagift zu neutralisieren. (.)"/




