    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zu Medizinisches Cannabis

    • Deutschland importiert 2024 doppelt so viel Cannabis.
    • Neue Patienten sind nicht die einzige Ursache für Anstieg.
    • Missbrauchsverhinderung bleibt kompliziert und umstritten.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Medizinisches Cannabis:

    "Deutschland hat 2024 mehr als doppelt so viel Cannabis für medizinische Zwecke importiert als noch 2023 - also vor der Teil-Legalisierung. Dass die knapp 40 Tonnen zusätzlich nur durch neue Patienten zustande kommen, besteht keinen Plausibilitätstest. Kiffer nutzen die Apotheken. Der Drogenbeauftragte Hendrick Streeck (CDU) spricht mit Blick auf das Geschäftsmodell der Cannabis-Apotheken von 'Dealern in weißen Kitteln'. Das kann man so sehen. Nur: den Missbrauch sinnvoll zu verhindern, ist kompliziert. Auch dem sehr strengen Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) würde das schon aus EU-rechtlichen Gründen nicht gelingen, denn Ärzte aus Kroatien oder Griechenland wären nicht daran gebunden. Der einfachste Weg, den Missbrauch zu verhindern, wäre einer, der CDU und CSU nicht schmeckt: Gäbe man den Kiffern Fachgeschäfte, würden sie die Apotheken links liegen lassen."/yyzz/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
