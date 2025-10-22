    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 22. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Q3-Zahlen vieler Unternehmen am 22. Oktober 2025
    • Wichtige Wirtschaftsberichte aus verschiedenen Ländern
    • EU-Gipfel und Finanzveranstaltungen in Deutschland

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
    07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: FlatexDegiro, Pk zu Q3-Zahlen
    10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen
    12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
    17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
    22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
    22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop, Q3-Zahlen
    NLD: Randstad, Q3-Zahlen
    USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
    USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge

    11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

    12:30 DEU: Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte.

    17:00 DEU: Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision»

    18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Ägypten
    Bei dem ersten Spitzentreffen dieser Art treffen sich EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.

    18:30 DEU: Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel

    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
