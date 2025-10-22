Netflix-Aktie auf Talfahrt: Steuerstreit in Brasilien verhagelt die Bilanz

Der Streaming-Pionier erklärte, die unerwartet hohen Aufwendungen stünden im Zusammenhang mit einem Steuerechtsstreit in Brasilien. Konkret gehe es um eine Steuer in Höhe von zehn Prozent auf alle Zahlungen brasilianischer Tochtergesellschaften an Netflix-Zentralen im Ausland. Da davon auszugehen sei, dass das Unternehmen den Rechtsstreit verlieren werde, sei die Belastung bereits im dritten Quartal vollständig erfasst worden. Ohne diesen Sondereffekt hätte Netflix die eigene Prognose übertroffen, betonte Finanzchef Spencer Neumann.

Netflix konnte im dritten Geschäftsquartal zwar den Umsatz deutlich steigern, blieb beim Gewinn jedoch wegen unerwartet hoher Steueraufwendungen in Brasilien deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie verlor nach Börsenschluss rund 7 Prozent.

Konkret verdiente Netflix im dritten Geschäftsquartal, das bis zum 30. September lief, 5,87 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich unter den von Analysten erwarteten 6,97 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 11,51 Milliarden US-Dollar exakt im Rahmen der Schätzungen und stieg um 17 Prozent im Jahresvergleich. Der Nettogewinn belief sich auf 2,55 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es 2,36 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieses Rückschlags bleibt der Konzern optimistisch: Für das Gesamtjahr rechnet Netflix mit einem Umsatz von 45,1 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die operative Marge soll allerdings wegen des brasilianischen Steuerstreites auf 29 Prozent sinken (zuvor 30 Prozent).

Das Anzeigengeschäft lief stark: Netflix erzielte das beste Quartal seit Einführung der werbefinanzierten Abo-Modelle und will den Werbeumsatz 2025 mehr als verdoppeln. Analysten mahnen jedoch, dass der Großteil des Wachstums weiterhin aus Preiserhöhungen und steigenden Abozahlen resultiert.

Mit Blockbustern wie der finalen Staffel von Stranger Things, neuen Folgen von The Diplomat und Nobody Wants This sowie Guillermo del Toros Frankenstein und Rian Johnsons Wake Up Dead Man setzt Netflix im vierten Quartal auf starke Inhalte. Parallel dazu baut das Unternehmen sein Merchandising-Geschäft aus, beispielsweise mit Produkten von Hasbro und Mattel zum Animationshit KPop Demon Hunters, der über 325 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Doch an der Börse zählt derzeit vor allem eines: der Streit mit Brasilien. Die Anleger hoffen, dass diese juristische Baustelle bald abgeschlossen ist, da das Erfolgsjahr des Streamers sonst noch ein bitteres Nachspiel haben könnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241USD auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





