    Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung und Google bieten Galaxy XR für 1.799 Dollar an.
    • Apple Vision Pro kostet ab 3.499 Dollar, Nischenprodukt.
    • XR-Headset nutzt KI-Assistent und Android-Betriebssystem.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Samsung und Google treten mit einem deutlich günstigeren Gerät gegen Apples Computer-Brille Vision Pro an. Der südkoreanische Elektronik-Riese bietet das Headset mit dem Namen Galaxy XR in den USA für 1.799 Dollar an, während Apple die Vision Pro ab 3.499 Dollar verkauft. Von Google kommen das angepasste Android-Betriebssystem und der integrierte KI-Assistent Gemini.

    Die Brillen können mit Kameras die Umgebung einfangen und auf Displays vor den Augen der Nutzer wiedergeben - zusammen mit zusätzlich eingeblendeten digitalen Objekten. Außerdem können Nutzer damit wie mit VR-Brillen in künstliche Welten eintauchen. Apple brachte seine Vision Pro bereits im Februar 2024 auf den Markt, jetzt folgt ein Modell mit einem leistungsstärkeren Chip. Unter anderem wegen des Preises blieb das Gerät bisher ein Nischenangebot für Enthusiasten und berufliche Nutzer zum Beispiel in Design oder Medizin.

    Schon in frühen Demonstrationen der Brille von Samsung und Google war zu erkennen, dass Bedienung und Funktionen stark an die der Vision Pro angelehnt sind. Das Samsung-Headset hat zugleich einen Rahmen aus Kunststoff statt Aluminium wie bei Apple und verzichtet zum Beispiel darauf, in manchen Situationen die Augenpartie der Nutzer auf der Frontseite der Brille zu simulieren./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 262,8 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +7,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von -22,75 %/+6,56 % bedeutet.




