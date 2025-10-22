    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    US-Spielzeughersteller

    Barbie-Konzern Mattel verfehlt Erwartungen deutlich – Aktie nachbörslich rot

    Barbie-Hersteller Mattel enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn sinken. Besonders das Nordamerika-Geschäft bricht ein – nun soll die Entertainment-Sparte Wachstum bringen. Die Aktie gibt nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mattel enttäuscht: Umsatz und Gewinn sinken stark.
    • Nordamerika-Geschäft bricht um 12% ein, Barbie schwächelt.
    • CEO optimistisch: Umsatzwachstum und neue Produkte geplant.
    US-Spielzeughersteller - Barbie-Konzern Mattel verfehlt Erwartungen deutlich – Aktie nachbörslich rot
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der US-Spielzeugriese Mattel hat die Erwartungen der Wall Street im dritten Geschäfsquartal deutlich verfehlt. Nach Börsenschluss rauschte die Aktie zeitweise um rund 4 Prozent in die Tiefe. Vor allem das wichtige Nordamerika-Geschäft schwächelte, während steigende Kosten infolge der US-Handelspolitik weiter auf die Margen drücken.

    Mattel erzielte im Quartal bis zum 30. September einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,89 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt 1,07 US-Dollar erwartet. Der Umsatz fiel um 6 Prozent auf 1,74 Milliarden US-Dollar und lag ebenfalls unter den Prognosen von rund 1,83 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn schrumpfte auf 278 Millionen US-Dollar nach 372 Millionen im Vorjahr.

    Es ist das erste Mal seit drei Quartalen, dass Mattel sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Besonders deutlich zeigte sich der Einbruch in Nordamerika: Dort sanken die Verkäufe um 12 Prozent, vor allem im Segment für Babys, Kleinkinder und Vorschulkinder. International konnte der Konzern dagegen ein leichtes Plus von drei Prozent verbuchen.

    Auch die Kernmarken schwächelten. Die Umsätze von Barbie gingen weltweit um 17 Prozent zurück, die von Fisher-Price um 19 Prozent. Lediglich die Hot-Wheels-Reihe verzeichnete mit einem Plus von 8 Prozent Zuwächse.

    Trotz dieser enttäuschenden Zahlen gibt sich CEO Ynon Kreiz optimistisch. Das US-Geschäft habe im vierten Quartal wieder an Dynamik gewonnen und die langfristigen Fundamentaldaten seien robust. Für das Gesamtjahr erwartet Mattel nun ein Umsatzwachstum zwischen einem und drei Prozent sowie einen Gewinn je Aktie von 1,54 bis 1,66 US-Dollar.

    Der Konzern versucht, seine Abhängigkeit von China zu verringern. Bis zum Jahresende sollen weniger als 40 Prozent der Produktion aus dem Land stammen. Zudem will Mattel seine Entertainment-Sparte ausbauen. Gemeinsam mit Hasbro und Netflix plant das Unternehmen neue Produkte zur kommenden Animationsreihe "KPop Demon Hunters", deren Merchandising 2026 in den Handel kommen soll.

    Mit dieser Strategie will Mattel den Sprung vom klassischen Spielzeughersteller zum globalen Entertainmentkonzern schaffen. Dies ist ein notwendiger Schritt, um gegen Disney & Co. zu bestehen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
