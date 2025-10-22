    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Unverändert - Anleger warten auf neue Impulse

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stagnierte bei 24.331 Punkten zur Wochenmitte.
    • Gute Unternehmenszahlen stützten den Index zuvor.
    • Enttäuschung bei Texas Instruments und Netflix belastet.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten.

    Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix . Am Mittwoch nach US-Börsenschluss gewährt der deutsche Softwarekonzern SAP Einblick in die Bücher./ajx/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
