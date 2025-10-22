DAX-FLASH
Unverändert - Anleger warten auf neue Impulse
- Dax stagnierte bei 24.331 Punkten zur Wochenmitte.
- Gute Unternehmenszahlen stützten den Index zuvor.
- Enttäuschung bei Texas Instruments und Netflix belastet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten.
Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix . Am Mittwoch nach US-Börsenschluss gewährt der deutsche Softwarekonzern SAP Einblick in die Bücher./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.
Hier im Thread noch irgendetwas schreiben lohnt gänzlich nicht
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.