JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für einen kurzfristig besonders hohen Kursoptimismus. Das ordentliche Ausmaß der Prognoseerhöhung dürfte die Aktien nämlich weiter antreiben, schrieb Wendy Liu am Mittwoch. Die Bewertung der Aktien liege weiter klar unter dem historischen Schnitt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 197EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 234
Kursziel alt: 236
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 234
Kursziel alt: 236
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte