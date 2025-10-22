JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für einen kurzfristig besonders hohen Kursoptimismus. Das ordentliche Ausmaß der Prognoseerhöhung dürfte die Aktien nämlich weiter antreiben, schrieb Wendy Liu am Mittwoch. Die Bewertung der Aktien liege weiter klar unter dem historischen Schnitt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 197EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 234

Kursziel alt: 236

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 234,00 € , was eine Steigerung von +20,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer