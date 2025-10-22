    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für einen kurzfristig besonders hohen Kursoptimismus. Das ordentliche Ausmaß der Prognoseerhöhung dürfte die Aktien nämlich weiter antreiben, schrieb Wendy Liu am Mittwoch. Die Bewertung der Aktien liege weiter klar unter dem historischen Schnitt./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 197EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 234
    Kursziel alt: 236
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 234,00, was eine Steigerung von +20,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst …