    JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte am Dienstagabend sein Bewertungsmodell, ohne an den Schätzungen bis 2028 etwas zu ändern./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:47 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 29,69EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 33
    Kursziel alt: 33
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


