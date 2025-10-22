JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend. Auch die Salden der Kundenkonten blieben über den Erwartungen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 31,85EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.