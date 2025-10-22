    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend. Auch die Salden der Kundenkonten blieben über den Erwartungen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 31,85EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin …