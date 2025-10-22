JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Andrea Teixeira an Dienstagabend. Der Softdrinkhersteller habe trotz vorsichtiger Signale im Quartalsverlauf auch die Jahresziele bestätigt und bleibe Klassenbester unter den Konsumkonzernen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 71,22USD auf NYSE (22. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Andrea Teixeira
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 79
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
