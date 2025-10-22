JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Die Umsätze des dritten Quartals hätten unter den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend nach den Zahlen. Sie rechnet mit einer Belebung im vierten Quartal. Sicher sei dies allerdings nicht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 21:20 / BST
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
