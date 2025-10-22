    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 150 auf 156 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Kian Abouhossein hob am Dienstagabend nach den Quartalsergebnissen seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 4 Prozent an. Er begründet dies vor allem mit einer geringeren Kostenprognose./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,61EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
