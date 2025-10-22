JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 150 auf 156 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Kian Abouhossein hob am Dienstagabend nach den Quartalsergebnissen seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 4 Prozent an. Er begründet dies vor allem mit einer geringeren Kostenprognose./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,61EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

