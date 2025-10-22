JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 199,1 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,41 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +6,41 %/+41,88 % bedeutet.