    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Adidas auf 234 Euro.
    • Einstufung bleibt "Overweight" trotz Kurszielsenkung.
    • Positive Prognoseerhöhung treibt Aktienkurs weiter an.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für einen kurzfristig besonders hohen Kursoptimismus. Das ordentliche Ausmaß der Prognoseerhöhung dürfte die Aktien nämlich weiter antreiben, schrieb Wendy Liu am Mittwoch. Die Bewertung der Aktien liege weiter klar unter dem historischen Schnitt./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 199,1 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,41 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +6,41 %/+41,88 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 234 Euro

