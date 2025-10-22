    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der BNP Paribas von 94 auf 80 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Flora Bocahut sprach in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend von gestiegener Unsicherheit angesichts möglicher Kosten in der Causa Sudan. Dies werde eine mögliche Neubewertung in den kommenden Monaten bremsen - trotz niedrigstem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Branche und wohl anziehender Ergebnisdynamik./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 23:46 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

