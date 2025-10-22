BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der BNP Paribas von 94 auf 80 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Flora Bocahut sprach in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend von gestiegener Unsicherheit angesichts möglicher Kosten in der Causa Sudan. Dies werde eine mögliche Neubewertung in den kommenden Monaten bremsen - trotz niedrigstem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Branche und wohl anziehender Ergebnisdynamik./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 23:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 67,94EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
