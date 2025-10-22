Intershop: Überraschende Zahlen für die ersten 9 Monate 2025!
In einem herausfordernden Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang, während es sich auf die Stärkung seines Cloud-Geschäfts und zukünftige KI-Initiativen konzentriert.
- Umsatzerlöse von 25,2 Mio. Euro, 15 % unter Vorjahr (29,7 Mio. Euro)
- Cloud-Umsatz stabil bei 15,3 Mio. Euro, Cloud-Marge bei 65 %
- EBIT bei -1,4 Mio. Euro; im Q3 ausgeglichenes EBIT vor Einmalaufwendungen
- Kapitalerhöhung erweitert finanziellen Spielraum für Cloud-Geschäft und KI-Initiativen
- Eigenkapitalquote bei 27 %, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bei 1,6 Mio. Euro
- Erwarteter Umsatzrückgang für 2025 von 10-15 %, negatives EBIT im unteren Millionenbereich
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei INTERSHOP Communications ist am 22.10.2025.
Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2550EUR das entspricht einem Minus von -2,33 % seit der Veröffentlichung.
-2,33 %
+3,21 %
+2,39 %
-8,54 %
-24,19 %
-56,22 %
-63,29 %
-64,36 %
-98,96 %
