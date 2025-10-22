    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINTERSHOP Communications AktievorwärtsNachrichten zu INTERSHOP Communications
    Intershop: Überraschende Zahlen für die ersten 9 Monate 2025!

    In einem herausfordernden Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang, während es sich auf die Stärkung seines Cloud-Geschäfts und zukünftige KI-Initiativen konzentriert.

    Foto: INTERSHOP Communications AG
    • Umsatzerlöse von 25,2 Mio. Euro, 15 % unter Vorjahr (29,7 Mio. Euro)
    • Cloud-Umsatz stabil bei 15,3 Mio. Euro, Cloud-Marge bei 65 %
    • EBIT bei -1,4 Mio. Euro; im Q3 ausgeglichenes EBIT vor Einmalaufwendungen
    • Kapitalerhöhung erweitert finanziellen Spielraum für Cloud-Geschäft und KI-Initiativen
    • Eigenkapitalquote bei 27 %, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bei 1,6 Mio. Euro
    • Erwarteter Umsatzrückgang für 2025 von 10-15 %, negatives EBIT im unteren Millionenbereich

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei INTERSHOP Communications ist am 22.10.2025.

    Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2550EUR das entspricht einem Minus von -2,33 % seit der Veröffentlichung.


    INTERSHOP Communications

    -2,33 %
    +3,21 %
    +2,39 %
    -8,54 %
    -24,19 %
    -56,22 %
    -63,29 %
    -64,36 %
    -98,96 %
    ISIN:DE000A254211WKN:A25421





    Autor
    wO Newsflash
    Autor: wO Newsflash - Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
