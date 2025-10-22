Größter Gold-Crash seit 2013 – Newmont, Barrick & Co im Schockmodus!

Der an der Comex gehandelte Oktober-Kontrakt auf Gold sank um 5,7 Prozent auf 4.087 US-Dollar pro Unze – der stärkste Rückgang in US-Dollar seit Beginn der Aufzeichnungen. Silber verlor zwischenzeitlich 7 Prozent und fiel auf 47,45 US-Dollar je Unze. Nach dem Rekordhoch vom Montag markiert der Einbruch den schärfsten Absturz der vergangenen zwölf Jahre.

Der historische Goldrausch hat ein abruptes Ende gefunden. Nach Wochen rasanter Kursanstiege kam es am Dienstag zu einem massiven Ausverkauf bei Edelmetallen und Minenaktien. Der SPDR Gold Shares ETF verlor zeitweise mehr als 6 Prozent und stand damit vor seinem größten Tagesminus seit 2013. Auch führende Produzenten wie Newmont, Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals und AngloGold Ashanti brachen zwischen 8,5 und 9,3 Prozent ein. Titel wie Coeur Mining, Endeavour Silver, Gold Fields, Hecla Mining, First Majestic Silver und Kinross Gold verloren sogar zweistellig.

Analysten sehen in der heftigen Korrektur vor allem Gewinnmitnahmen. "Angesichts der vielen Käufe in letzter Zeit haben die Anleger nach dem Rekordanstieg endlich begonnen, Gewinne mitzunehmen, entweder freiwillig oder unfreiwillig", zitiert Seeking Alpha Fawad Razaqzada von StoneX. Dennoch sei es "viel zu früh, um zu behaupten, dass der allgemeine Aufwärtstrend beendet ist".

Auch Ole Hansen von der Saxo Bank bewertet die Entwicklung in einem Social Media Post als technische Korrektur: "Der Goldpreis könnte eine Korrektur um 10 Prozent verkraften, ohne dass dies Auswirkungen auf den langfristigen Aufwärtstrend hätte." Die fundamentalen Treiber – hohe Staatsverschuldung, schwindendes Vertrauen in Währungen und anhaltende Käufe durch Zentralbanken – blieben intakt.

Ein Faktor des Absturzes war der Rückzug privater Anleger aus Rohstofffonds. Laut JPMorgan flossen allein am Dienstag über 50 Millionen US-Dollar aus Gold-ETFs ab, nachdem die Nachfrage in der Vorwoche noch im oberen 90. Perzentil lag. Parallel dazu kühlte das Optionsfieber rund um Gold in sozialen Medien deutlich ab.

Weitere Belastungsfaktoren waren die Entspannung zwischen den USA und China, saisonal geringere Nachfrage aus Indien nach dem Diwali-Fest und fehlende CFTC-Daten wegen des US-Regierungsstillstands. Trotz des Einbruchs notiert Gold im laufenden Jahr noch immer über 60 Prozent im Plus.

Juan Carlos Artigas vom World Gold Council sieht daher keine Trendwende: "Unsere Analyse deutet darauf hin, dass der Goldinvestitionsmarkt nicht gesättigt ist und noch Wachstumspotenzial hat." Viele Experten sprechen von einem "Boxenstopp statt dem Ende der Reise" – einer Atempause inmitten eines weiterhin von Unsicherheit und Liquidität getriebenen Bullenmarkts.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



