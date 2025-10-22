    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax stabil erwartet

    • Dax stagnierte bei 24.331 Punkten, gute Unternehmenszahlen.
    • Dow Jones erreicht Rekordhoch, Anleger optimistisch.
    • Asiatische Märkte schwächer, Nikkei leicht gestiegen.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - STABIL - Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten. Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix . Am Mittwoch nach US-Börsenschluss gewährt der deutsche Softwarekonzern SAP Einblick in die Bücher.

    USA: - DOW SETZT REKORDKURS FORT - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag an seinen Höhenflug vom Vortag angeknüpft und im Handelsverlauf erneut ein Rekordhoch erreicht. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,47 Prozent auf 46.924,74 Punkte. Jüngst hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, die viele Anleger als Kaufgelegenheit genutzt hatten. Sie setzen darauf, dass die Milliarden-Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig Gewinne abwerfen. Dieser Optimismus wird mit der angelaufenen Berichtssaison auf die Probe gestellt, die am Dienstag merklich Fahrt aufnahm. Dabei war das Echo zunächst überwiegend positiv.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Gegen den Trend legte in Japan der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Rekorden leicht um 0,1 Prozent zu. Japans nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi war am Vortag zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden. Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt hingegen 1,3 Prozent ein und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 0,7 Prozent.

    ^
    DAX 24.330,03 0,29%
    XDAX 24.324,27 -0,07%
    EuroSTOXX 50 5.686,83 0,10%
    Stoxx50 4.792,61 0,00%

    DJIA 46.924,74 0,47%
    S&P 500 6.735,35 0,00%
    NASDAQ 100 25.127,13 -0,06%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 130,20 -0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1613 0,12%
    USD/Yen 151,73 -0,13%
    Euro/Yen 176,21 -0,02%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 108.574 0,19%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 62,30 0,98 USD WTI 58,19 0,95 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
