Unicredit überrascht mit Gewinnplus
- Unicredit steigert Gewinn im Q3 auf 2,6 Mrd. Euro.
- Nettogewinnziel von 10,5 Mrd. Euro bleibt bestehen.
- Erträge steigen leicht, Kosten stabil, Kreditausfälle sinken.
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. Mit 2,6 Milliarden Euro lag der Überschuss knapp fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Mailand mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Milliarden Euro zu erzielen.
Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Milliarden Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die Bank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 29,68 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 33,48 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,10 %/+17,94 % bedeutet.
Mir leuchtet der Sinn dieses ARP nicht ein. Sofern es gerade einmal den Kurs stützt (und nicht in ungeahnte Höhen treibt) nützt es nur der UC. Sollten die Aktien eingezogen werden, stiege damit der prozentuale Anteil der UC und somit würde der ihr noch fehlende Anteil geringer. Das ergibt keinen Sinn zur Übernahmeabwehr. Behielte die CoBa diese Aktien jedoch, so hätte sie immerhin ein Aktienpaket, welches im Falle eines Übernahmeangebots dagegen stimmen kann.
