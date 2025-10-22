    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Unicredit überrascht mit Gewinnplus

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit steigert Gewinn im Q3 auf 2,6 Mrd. Euro.
    • Nettogewinnziel von 10,5 Mrd. Euro bleibt bestehen.
    • Erträge steigen leicht, Kosten stabil, Kreditausfälle sinken.
    MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. Mit 2,6 Milliarden Euro lag der Überschuss knapp fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Mailand mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Milliarden Euro zu erzielen.

    Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Milliarden Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die Bank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum./stw/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
