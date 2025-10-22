Unicredit überrascht mit Gewinnplus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 29,68 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 33,48 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,10 %/+17,94 % bedeutet.