    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ANALYSE-FLASH

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bleibt bei Netflix mit "Buy"-Einstufung.
    • Kursziel von 1500 US-Dollar trotz unsicherem Ausblick.
    • Langfristig zweistelliges Umsatzwachstum erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar
    Foto: Netflix

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Wir bleiben Abonnenten", schrieb James Heaney am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Die Ergebnisse seien zwar durchwachsen gewesen, und der fehlende Ausblick auf 2026 sorge für eine gewisse Wachstumsunsicherheit. An der aus seiner Sicht "bullischen" Anlagestory ändere sich jedoch nichts, so Heaney weiter. Er sieht noch einen langen Weg mit zweistelligem Umsatzwachstum und Steigerungen der Profitabilität./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    1.140,00€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.301,48€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 9,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Netflix

    +0,23 %
    -4,32 %
    -4,83 %
    -4,23 %
    +51,69 %
    +332,02 %
    +131,66 %
    +1.064,82 %
    +7.311,04 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 1500 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00$, was eine Steigerung von +20,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Wir bleiben Abonnenten", schrieb James Heaney am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Die Ergebnisse seien zwar durchwachsen …