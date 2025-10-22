ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar
- Jefferies bleibt bei Netflix mit "Buy"-Einstufung.
- Kursziel von 1500 US-Dollar trotz unsicherem Ausblick.
- Langfristig zweistelliges Umsatzwachstum erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Wir bleiben Abonnenten", schrieb James Heaney am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Die Ergebnisse seien zwar durchwachsen gewesen, und der fehlende Ausblick auf 2026 sorge für eine gewisse Wachstumsunsicherheit. An der aus seiner Sicht "bullischen" Anlagestory ändere sich jedoch nichts, so Heaney weiter. Er sieht noch einen langen Weg mit zweistelligem Umsatzwachstum und Steigerungen der Profitabilität./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1500 US-Dollar
