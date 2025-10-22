Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1.241 auf Nasdaq (22. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 431,17 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +2,71 %/+22,04 % bedeutet.