Die größten Aufsteiger der Woche vom 15.10.-22.10.2025 in der wO Community
Foto: Stefan Puchner - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
Beyond Meat
Monatsperformance: +70,20 %
Monatsperformance: +70,20 %
Platz 1
InnoCan Pharma Corporation
Monatsperformance: +47,35 %
Monatsperformance: +47,35 %
Platz 2
DeFi Technologies
Monatsperformance: -11,87 %
Monatsperformance: -11,87 %
Platz 3
TeamViewer
Monatsperformance: -7,57 %
Monatsperformance: -7,57 %
Platz 4
PayPal
Monatsperformance: +3,60 %
Monatsperformance: +3,60 %
Platz 5
Deutsche Rohstoff
Monatsperformance: +22,19 %
Monatsperformance: +22,19 %
Platz 6
Pyramid
Monatsperformance: +19,69 %
Monatsperformance: +19,69 %
Platz 7
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte