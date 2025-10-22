    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    General Motors gibt richtig Gas

    Investoren haben euphorisch auf das solide Zahlenwerk von General Motors (GM) reagiert und die Aktie direkt in den Bereich der Vorgängerhochs aus Anfang 2022 bei 67,21 US-Dollar hochgedrückt. Damit zeichnet sich zunehmend ein großer Boden im Preisbereich zwischen 26,30 und 41,04 US-Dollar ab, der den Grundstein für weitere Kursgewinne an die nächstgrößeren Projektionsziele bereiten dürfte. Noch aber ist kein nachhaltiger Durchbruch gelungen, obwohl die Aktie derzeit um 14,20 Prozent in der Gewinnzone notiert. Für ein längeres Folgekaufsignal muss GM aber weiter hochgekauft werden.

    Im Bereich des 2022er-Hochs bei 67,21 US-Dollar ist zweifelsfrei mit erhöhter Volatilität und vereinzelten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Erst ein Durchbruch über diese Barriere dürfte GM weiter in Richtung 82,84 und im Idealszenario auf 92,49 US-Dollar weiter voranbringen und sich für ein entsprechend längerfristiges Engagement anbieten. Rücksetzer finden bei 61,97 und darunter im Bereich um 55,32 US-Dollar entsprechende Unterstützungspunkte vor. Spätestens ab dem 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 52,56 US-Dollar sollte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen, um das favorisierte Ausbruchsszenario nicht weiter zu gefährden.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Position über 67,50 US-Dollar eröffnen, Stopp unter 56,90 US-Dollar platzieren. Kursziel 82,84 US-Dollar

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    General Motors Comp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 67,45 // 70,49 // 74,23 // 77,75 US-Dollar
    Unterstützungen: 61,97 // 59,46 // 55,32 // 52,56 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU2FU8 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,20 - 1,21 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 53,3674 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp.
    KO-Schwelle: 53,3674 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,37 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 82,84 US-Dollar
    Hebel: 4,76 Kurschance: + 100 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU3P7R Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 84,7762 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp.
    KO-Schwelle: 84,7762 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,37 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 3,75 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
