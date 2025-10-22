Turnaround ist vorbereitet

Am 22. Oktober 2025 wird die SAP SE die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt geben. Die Veröffentlichung ist für 22:05 Uhr MESZ geplant, und die Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Investoren beginnt um 23:00 Uhr MESZ. Bis aber wirklich verwertbare Signale in dem Wertpapier von SAP auftauchen, hat der Wert kurzfristig noch mit dem 200-Tage-Durchschnitt innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends, bestehend seit Ende Februar dieses Jahres, zu kämpfen. Dennoch lässt sich aus dem Kursverlauf seit Mitte August eine inverse SKS-Formation zwischen 209,70 Euro und dem EMA 200 bei 238,20 Euro als Nackenlinie feststellen. Sollte das Zahlenwerk stimmen, würde ein sofortiger Sprung an die obere Trendkanalbegrenzung möglich.

Eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation durch einen dynamischen Kurssprung mindestens über 240,00 Euro könnte sofortiges Kurspotenzial zunächst auf ein Preisniveau von 249,35 und darüber an die obere Trendkanalbegrenzung bei 256,70 Euro entfalten und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Spekulativ orientierte Anleger können bereits im Vorfeld Long-Positionen vorbereiten. Aber erst eine nachhaltige Beendigung des Konsolidierungstrends dürfte wieder Kurspotenzial an die alten Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 283,50 Euro entfalten. Sollte dagegen das Enttäuschungspotenzial überwiegen, sähe sich SAP mit Abwärtsrisiken in den Bereich der Jahrestiefs bei 209,70 Euro im Falle eines Durchbruchs unter die Preismarke von 222,00 Euro konfrontiert.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 242,50 Euro eröffnen , Stopp unter 235,00 Euro platzieren. Kursziele 256,70 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3WG6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,41 - 0,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 225,8573 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 225,8573 Euro akt. Kurs Basiswert: 240,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 256,70 Euro Hebel: 17,02 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2CRZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 256,1539 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 256,1539 Euro akt. Kurs Basiswert: 240,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

