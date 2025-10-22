DAX weiter in Lauerstellung

DAX noch im Konsolidierungstrend - Jahresendrallye aber weiter möglich

US-Shutdown dauert an - Tag 22

RSI: um 47 stabil, (bärisch)

Stochastik: um 30 wieder erholend (bärisch)

MACD: Die Signallinie sowie die gelbe Linie liegen weiter über der 0 Linie = bullisch

MOM: Das Momentum steht auf Tagesbasis kurz davor ins bärische Lager zu wechseln

Fear& Greed Index nahe "Extreme Fear"

Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!

V-DAX deutlich höher - erhöhte Angst!

Anlaufmarken nach oben bei 24.330 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.845 / 23.660 und 23.601 Punkten. Gaps bei 24.051 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye kurzfristig abgewürgt

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (20. Oktober 2025): Bei 17,25% (deutlich zurückgekommen) (Vortag: 19,92%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo LONG-Schein : DY762D

Einstieg Stop-Buy-Order : 24.480 Punkte

Kursziel : 24.639/24.771 Punkte

Stopp : 24.195 Punkte

Renditechance : 45 Prozent

Take Profit: 13,92 Euro im Schein

Zeithorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Buy-Position über 24.340 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte - bereithalten! 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte 3. Stop-Sell-Position unter 23.845 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.050 Punkten. Kursziele 23.476/23.284 Punkte