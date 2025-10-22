    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 237,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Charles Weston
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 250
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00, was eine Steigerung von +9,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem …