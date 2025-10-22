RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 237,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

