Wie Mexikos Bergbau in der Edelmetallhausse triumphiert

Viele Bergbauaktien haben deutlich zugelegt. Weit vorn unter den Gewinnern finden sich Unternehmen mit Projekten in Mexiko, das günstige Kosten und große Lagerstätten verbindet. Aktuell fließt viel Kapital in Explorationsfirmen im Land.

Das Bohrprogramm des Edelmetallexplorers Questcorp Mining (ISIN: CA7479762071, WKN: A40DY5) auf dem La Union Projekt im mexikanischen Sonora schreitet trotz temporär widriger Wetterbedingungen gut voran. CEO Saf Dhillon zählt sieben abgeschlossene Löcher. Zwei bis fünf weitere Bohrlöcher seien noch geplant. "Insgesamt wurden vier der fünf Zielzonen mit mindestens einem Bohrloch getestet", betont er. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Projekt war Anfang August gestartet.

Zwei Bohrungen haben nun das Zielgebiet der Union-Mine unterhalb der historischen Abbaustätten erkundet und dabei die historisch wichtigen Formationen Clemente und Caborca durchschnitten. Die Geologen von Questcorp haben in den Bohrkernen eine Gesteinsschicht identifiziert, die jener Zone entspricht, in der in der historischen La-Union-Mine bereits Erz abgebaut wurde – ein Hinweis darauf, dass auch die neuen Bohrungen auf mineralisierte Bereiche gestoßen sein könnten. Die Ergebnisse aus den Bohrkernen stehen noch aus.

Ergebnisse von Schürfproben liegen jedoch bereits vor. Im Zielgebiet Famosa ergaben diese Gehalte 59,4 g/t Gold und 833 g/t Silber. Dort wurden nun zwei Bohrlöcher fertiggestellt.

Bergbauaktien durch Edelmetallrallye auf der Überholspur

Die Aktie von Questcorp hat an der TSX in den vergangenen zwölf Monaten um 100 % zugelegt. Die Verdopplung der Bewertung auf umgerechnet gut 6 Mio. EUR ist auf die Rallye an den Edelmetallmärkten zurückzuführen, die längst auf Bergbauaktien übergegriffen und etlichen Unternehmen mit Projekten in Mexiko zu neuen Bewertungen verholfen hat.

Ein weiteres und größeres Beispiel dafür ist Endeavour Silver. Das Unternehmen hat die kommerzielle Produktion in seiner 332 Mio. USD teuren Terronera-Mine im mexikanischen Bundesstaat Jalisco aufgenommen. In den nächsten sechs Monaten rechnet das Unternehmen mit der Verarbeitung von rund 360.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 122 Gramm Silber und 2,52 Gramm Gold pro Tonne. Ab Mitte 2026 werden höhergradige Zonen erwartet. Am Tag der Bekanntgabe gewann die Aktie 6 %. Seit Jahresbeginn liegt sie damit nach einem Zwischenhoch von rund +150 % aktuell noch etwa 110 % im Plus.