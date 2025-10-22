BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Andres Castanos-Mollor schraubte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für 2026 deutlich nach unten. Nach dem wohl schleppenden laufenden Jahr gebe es trotz der deutschen Milliarden-Investitionen in die Konjunktur keine Hinweise auf eine Trendwende bei der Nachfrage 2026. Zudem könnte der Chemiekonzern aus dem für 2026 angekündigten, möglichen Verkauf seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Envalior erst 2028 Einnahmen generieren, erinnerte der Experte an eine Vereinbarung aus dem September mit dem Lanxess-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andres Castanos-Mollor
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andres Castanos-Mollor
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte