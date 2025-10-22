Aktien Frankfurt Ausblick
Moderat schwächer vor Quartalsbilanz von SAP
- Dax stagnierte vor SAP-Quartalsbilanz, Investoren zögerlich.
- Texas Instruments und Netflix enttäuschten mit Zahlen.
- Adidas-Aktien stiegen, Infineon und Teamviewer fielen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der X-Dax indizierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn leicht im Minus bei 24.291 Punkten.
Am Vorabend enttäuschten in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken.
"SAP eröffnet heute nach Börsenschluss die deutsche Berichtssaison", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit einem Dax-Gewicht der Aktien von knapp 14 Prozent habe das Zahlenwerk des Software-Entwicklers für den Leitindex eine "immense Bedeutung".
Die Aktien von Adidas gewannen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gut 2 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vorabend mit den Zahlen zum dritten Quartal die Gewinnprognose für dieses Jahr erhöht.
Infineon verloren vorbörslich 3,5 Prozent. Hier belasteten enttäuschende Prognosen des US-Trendsetters Texas Instruments zum laufenden vierten Quartal. Auch andere Branchenwerte wie Suss Microtec und Elmos Semiconductor gaben nach.
In der zweiten Reihe büßten Teamviewer 9 Prozent ein. Der IT-Dienstleister hatte sich am Vorabend pessimistischer zu den Umsätzen im laufenden und im kommenden Jahr geäußert./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 83,00 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 425,61 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +27,42 %/+49,91 % bedeutet.
