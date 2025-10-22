    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ANALYSE-FLASH

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Netflix-Kursziel auf 1275 USD.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral", Ausblick stabil.
    • Gute Programmangebote, selektive Zukäufe möglich.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Netflix

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich aus, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Der Zwischenbericht des Streaminganbieters beinhalte für die Markterwartungen aber nicht viel Veränderungspotenzial - diese könnten nun ein wenig sinken. Für das Programmangebot im Schlussquartal sehe es aber gut aus. Außerdem dürften die Signale im Fokus stehen, dass Netflix die Tür für selektive Zukäufe offen halte - bisher habe das Unternehmen keine größeren Akquisitionen getätigt./gl/ag

    /rob/gl

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    1.078,69€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.250,00€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT

    Netflix

    -6,67 %
    -4,74 %
    -4,19 %
    -4,90 %
    +40,64 %
    +238,70 %
    +143,36 %
    +1.050,94 %
    +5.391,21 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 1.005 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 425,61 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +27,58 %/+50,09 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 1275 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1275,00$, was eine Steigerung von +9,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich …