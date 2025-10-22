ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Netflix-Kursziel auf 1275 USD.
- Einstufung bleibt bei "Neutral", Ausblick stabil.
- Gute Programmangebote, selektive Zukäufe möglich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich aus, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Der Zwischenbericht des Streaminganbieters beinhalte für die Markterwartungen aber nicht viel Veränderungspotenzial - diese könnten nun ein wenig sinken. Für das Programmangebot im Schlussquartal sehe es aber gut aus. Außerdem dürften die Signale im Fokus stehen, dass Netflix die Tür für selektive Zukäufe offen halte - bisher habe das Unternehmen keine größeren Akquisitionen getätigt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 1.005 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 425,61 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +27,58 %/+50,09 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1275 US-Dollar
