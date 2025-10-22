JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 1.005 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 425,61 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.430,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +27,58 %/+50,09 % bedeutet.