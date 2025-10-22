    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen

    • Adidas-Aktien steigen nach Gewinnprognose-Anhebung.
    • Vorbörslich Kursplus von 1,4 Prozent auf Tradegate.
    • Anleger erwarten starken Zwischenbericht im Q3.
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli dürften die Aktien von Adidas am Mittwoch nach der Anhebung der Gewinnprognose noch etwas zulegen. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

    Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckdaten des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal vom Vorabend. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen im Verlauf für möglich./ajx/jha/

    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 197,6 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,80 %/+46,41 % bedeutet.




