Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 197,6 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,80 %/+46,41 % bedeutet.