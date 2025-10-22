AKTIE IM FOKUS
Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen
- Adidas-Aktien steigen nach Gewinnprognose-Anhebung.
- Vorbörslich Kursplus von 1,4 Prozent auf Tradegate.
- Anleger erwarten starken Zwischenbericht im Q3.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli dürften die Aktien von Adidas am Mittwoch nach der Anhebung der Gewinnprognose noch etwas zulegen. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckdaten des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal vom Vorabend. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen im Verlauf für möglich./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 197,6 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,80 %/+46,41 % bedeutet.
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.