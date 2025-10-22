    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    AKTIE IM FOKUS

    481 Aufrufe 481 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gesenkte Ziele schicken Teamviewer vorbörslich auf Rekordtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer senkt Umsatzziele für 2024 und 2025.
    • Aktie fällt vorbörslich um fast zehn Prozent.
    • Operative Profitabilität leicht verbessert, aber unsicher.
    AKTIE IM FOKUS - Gesenkte Ziele schicken Teamviewer vorbörslich auf Rekordtief
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Teilweise gesenkte Umsatzziele für dieses und das kommende Jahr haben die Aktie von Teamviewer am Mittwoch vorbörslich unter Druck gebracht. Sie gab auf Tradegate bei hohen Umsätzen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um knapp zehn Prozent nach. Damit würde sie auf ein Rekordtief von 7,65 Euro fallen.

    Der Softwareanbieter hatte am Vorabend seine Prognose für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) gesenkt und zudem mitgeteilt, dass sich die Erlöse 2025 am unteren Ende der Prognosespanne bewegen dürften. 2026 werde der Umsatz bei 790 bis 825 Millionen Euro liegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Long
    7,19€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 12,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,26€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Händler sprach von einem "komplexen Zahlenwerk", das sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalte. Positiv sei etwa, dass die operative Profitabilität in diesem Jahr etwas höher gesehen werde, denn die Ebitda-Margenerwartung sei um einen Prozentpunkt angehoben worden. Er beurteilt aber die gekappte ARR-Prognose als schwerwiegender, "da Abonnentenmodelle von diesem Schlüsselindikator abhängen". Künftige Leistungskennziffern würden belastet und die Zukunftsaussichten seien eingetrübter./ck/jha/

    TeamViewer

    -20,52 %
    -5,47 %
    -7,57 %
    -17,51 %
    -40,49 %
    -11,23 %
    -81,13 %
    -77,68 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,85 % und einem Kurs von 7,645 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +78,04 %/+152,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Gesenkte Ziele schicken Teamviewer vorbörslich auf Rekordtief Teilweise gesenkte Umsatzziele für dieses und das kommende Jahr haben die Aktie von Teamviewer am Mittwoch vorbörslich unter Druck gebracht. Sie gab auf Tradegate bei hohen Umsätzen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um knapp zehn Prozent …