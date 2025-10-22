AKTIE IM FOKUS
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer vorbörslich auf Rekordtief
- Teamviewer senkt Umsatzziele für 2024 und 2025.
- Aktie fällt vorbörslich um fast zehn Prozent.
- Operative Profitabilität leicht verbessert, aber unsicher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Teilweise gesenkte Umsatzziele für dieses und das kommende Jahr haben die Aktie von Teamviewer am Mittwoch vorbörslich unter Druck gebracht. Sie gab auf Tradegate bei hohen Umsätzen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um knapp zehn Prozent nach. Damit würde sie auf ein Rekordtief von 7,65 Euro fallen.
Der Softwareanbieter hatte am Vorabend seine Prognose für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) gesenkt und zudem mitgeteilt, dass sich die Erlöse 2025 am unteren Ende der Prognosespanne bewegen dürften. 2026 werde der Umsatz bei 790 bis 825 Millionen Euro liegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.
Ein Händler sprach von einem "komplexen Zahlenwerk", das sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalte. Positiv sei etwa, dass die operative Profitabilität in diesem Jahr etwas höher gesehen werde, denn die Ebitda-Margenerwartung sei um einen Prozentpunkt angehoben worden. Er beurteilt aber die gekappte ARR-Prognose als schwerwiegender, "da Abonnentenmodelle von diesem Schlüsselindikator abhängen". Künftige Leistungskennziffern würden belastet und die Zukunftsaussichten seien eingetrübter./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,85 % und einem Kurs von 7,645 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,57 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +78,04 %/+152,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
So - bin jetzt mal dicke bei 6,75 Euro eingestiegen.
Teamviewer, für mich die Enttäuschung schlechthin. Seit über 10 Jahren hier investiert, bei 9,41 € die Notbremse gezogen und nun nur noch mit 600 Stück drin. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier hoch rein gegangen und dann maßlos enttäuscht wurde. Erst die exorbitant dämlich hohen Werbeverträge (glauben die von TV, dass der Fußballfan jetzt einen Premium Vertrag mit TV abschließt, weil seine Fußballmannschaft gewonnen hat?). Diese unsägliche Formel 1 Werbung. Stehen die Marketingtypen bei TV unter Drogen, ist da die Generation Z am Werk? Das kann sich eine Brauerei leisten, die jede Bevölkerungsschicht bedient, aber doch nicht so ein hochspezialisierter Betrieb wie TV. Bei solchen Aktionen der jüngeren Generation wird mir wirklich Angst und Bange. Wie bescheuert sind die eigentlich? Den Deal mit A1 kann ich nicht wirklich bewerten, andere können das wohl besser, weswegen der Kurs nun dort steht, wo er steht.
Oliver Steil: Gut, sehr gut sogar
https://www.netzwoche.ch/news/2025-10-17/so-geht-es-teamviewer-fuenf-jahre-nach-dem-corona-boom