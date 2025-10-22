Oman ist Gastgeber des Oman Investment Forum 2025 im Vereinigten Königreich

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / Das Sultanat Oman, vertreten durch das Finanzministerium, veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium das Oman Investment Forum 2025 in London, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Finanzen, Investitionen und Wirtschaft zu vertiefen. Die Veranstaltung unterstrich die strategische Bedeutung der Partnerschaft zwischen dem Oman und dem Vereinigten Königreich sowie die Rolle der Strategic Advisory Group (SAG), die 2018 als institutioneller Mechanismus gegründet wurde, über den die beiden Länder Investitionen, Steuerreformen und Strategien zur wirtschaftlichen Diversifizierung koordinieren.

Der Oman präsentiert sich in diesem Jahr auf dem Forum mit einer der stärksten Finanzpositionen in der Region. Ausländische Direktinvestitionen erreichten Ende des zweiten Quartals 2025 78,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber 2024 entspricht. Die Zuflüsse in der ersten Jahreshälfte 2025 beliefen sich auf insgesamt 8,8 Mrd. USD, was das zunehmende internationale Vertrauen widerspiegelt.

Omanische Regierungsvertreter eröffneten das Forum, indem sie die Fortschritte bei der Stabilisierung der öffentlichen Finanzen und der Diversifizierung der Wirtschaft hervorhoben. Die Haushaltsdisziplin der Regierung hat die Staatsverschuldung von 68 Prozent des BIP im Jahr 2020 auf 34 Prozent im Jahr 2024 deutlich reduziert und die Schuldendienstkosten um über 12 Prozent gegenüber dem Höchststand gesenkt. Nasser Al Jashmi, Vorsitzender der Steuerbehörde und Leiter der omanischen Delegation in der Strategic Advisory Group, stellte „Pathways to Oman's Financial Stability“ vor und skizzierte wichtige Reformen in den Bereichen öffentliche Finanzen und Schuldenmanagement, die die haushaltspolitische Widerstandsfähigkeit des Landes sowie seine globale Kreditwürdigkeit gestärkt haben. Er sagte: „Die historischen omanisch-britischen Beziehungen sind eine Säule der Freundschaft und des gemeinsamen Wohlstands. Dieses Forum ist ein Beweis für die starke und dauerhafte Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern im Rahmen der Strategic Advisory Group (SAG). Das Vereinigte Königreich ist derzeit der größte ausländische Investor in der Wirtschaft des Sultanats und macht 51,2 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen aus, was die Bedeutung dieses Forums für die Förderung des Wachstums von Investitionen zwischen den beiden Ländern und der globalen Investitionszusammenarbeit unterstreicht.“