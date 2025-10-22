UBS stuft Adidas auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal lägen umsatzseitig etwas unter den Erwartungen, wogegen das operative Ergebnis (Ebit) besser ausfalle, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend. Dazu kämen die nun höheren Jahresziele für das währungsbereinigte Umsatzwachstum und das Ebit. Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten. Die im Vergleich zu den Konsensschätzungen ein wenig enttäuschenden Umsatzaussagen könnten die Aktie belasten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 197EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 274

Kursziel alt: 274

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



