BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 248,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
