Beyond Meat Aktie mit starker Tagesperformance - 22.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Mit einer Performance von +58,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Beyond Meat Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,45 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +458,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beyond Meat einen Anstieg von +11,05 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +458,74 % 1 Monat +70,20 % 3 Monate +20,45 % 1 Jahr -28,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie, die durch starke Buchgewinne und den Einfluss eines neuen ETFs geprägt ist. Anleger spekulieren auf mögliche Kursziele zwischen 8 und 10 Euro und vergleichen die Situation mit anderen Meme-Aktien. Die Stimmung ist optimistisch, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 360,81 Mio. wert.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.