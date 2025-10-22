TeamViewer Aktie bricht massiv ein - 22.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die TeamViewer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,67 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von TeamViewer Verluste von -17,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -5,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -17,26 % erlebt.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat -7,57 % 3 Monate -17,51 % 1 Jahr -40,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die in den letzten Monaten um etwa 40% gefallen ist. Kritiker fordern eine Abberufung des Managements, insbesondere des CEO, aufgrund misslungener Übernahmen, die als zu teuer und strategisch fragwürdig angesehen werden. Die Bewertung der Aktie wird als zu niedrig betrachtet, während das Kerngeschäft, insbesondere im Enterprise-Bereich, als stabil gilt, jedoch durch die Übernahmen belastet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

