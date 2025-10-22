Besonders beachtet!
Almonty Industries - Aktie bricht ein -8,80 % - 22.10.2025
Am 22.10.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -8,80 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.
Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von -8,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +71,22 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -22,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +375,93 %.
Almonty Industries Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-22,49 %
|1 Monat
|+53,58 %
|3 Monate
|+71,22 %
|1 Jahr
|+393,41 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie. Anleger äußern Bedenken, dass der Kurs weiter fallen könnte, bevor er sich stabilisiert. Einige sehen die aktuelle Bewertung als bereits eingepreist an und erwarten erst in den kommenden Jahren signifikante Kursgewinne. Zudem wird die finanzielle und strategische Position von Almonty in Bezug auf neue Projekte und die politische Lage kritisch hinterfragt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.
Informationen zur Almonty Industries Aktie
Es gibt 225 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. wert.
