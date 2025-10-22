Almonty Industries - Aktie bricht ein -8,80 % - 22.10.2025

Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +71,22 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von -8,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -22,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +375,93 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,49 % 1 Monat +53,58 % 3 Monate +71,22 % 1 Jahr +393,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie. Anleger äußern Bedenken, dass der Kurs weiter fallen könnte, bevor er sich stabilisiert. Einige sehen die aktuelle Bewertung als bereits eingepreist an und erwarten erst in den kommenden Jahren signifikante Kursgewinne. Zudem wird die finanzielle und strategische Position von Almonty in Bezug auf neue Projekte und die politische Lage kritisch hinterfragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 225 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.