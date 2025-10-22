    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArafura Rare earths AktievorwärtsNachrichten zu Arafura Rare earths

    Arafura Rare earths Aktie sackt ab - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die Arafura Rare earths Aktie, bisher, um -8,89 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arafura Rare earths Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Arafura Rare Earths ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Seltenen Erden spezialisiert hat, insbesondere Neodym und Praseodym. Mit dem Nolans-Projekt als bedeutender Ressource ist es ein aufstrebender Akteur im globalen Markt, konkurrierend mit Lynas und MP Materials. Das Projekt bietet strategische Vorteile durch seine Größe und geographische Lage.

    Arafura Rare earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Arafura Rare earths Aktie. Sie fällt um -8,89 % auf 0,2358. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arafura Rare earths-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +77,20 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Arafura Rare earths Aktie damit um -2,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +109,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arafura Rare earths um +237,74 % gewonnen.

    Arafura Rare earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,13 %
    1 Monat +109,47 %
    3 Monate +77,20 %
    1 Jahr +127,72 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Arafura Rare earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Arafura Rare Earths Aktie, insbesondere um die bevorstehende FID, die als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen wird. Anleger erwarten, dass der Kurs bei einer positiven Entscheidung stark ansteigt. Aktuell wird der Kurs als Kaufgelegenheit betrachtet, mit Prognosen von Vervielfachungen in den kommenden Jahren. Zudem wird die strategische Rolle von Arafura im US-chinesischen Handelskonflikt hervorgehoben, während Herausforderungen für internationale Investoren beim Handel thematisiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Arafura Rare earths eingestellt.

    Informationen zur Arafura Rare earths Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Arafura Rare earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 661,91 Mio. wert.

    Arafura Rare earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arafura Rare earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    ISIN:AU000000ARU5WKN:787896



